Raumplanung: ÖVP beantragt Sonderlandtag

Die ÖVP fühlt sich in ihrer Kritik an dem Gesetz bestätigt und der designierte Landesparteiobmann Christian Sagartz bezeichnete den Einspruch der Bundesregierung am Freitagvormittag als historisch – mehr dazu in Einspruch gegen Raumplanungsnovelle. Bei der Novelle des Raumordnungsgesetzes gehe es nicht um einen Fortschritt in Richtung grüne Energiegewinnung, sondern es gehe „um Abzocke“. Und so sehe das nicht nur die ÖVP, sondern auch die Experten, so Sagartz.

Ulram: SPÖ muss zurück an Verhandlungstisch

Das Land hatte kritisiert, erst aus den Medien vom Ministerratsbeschluss erfahren zu habe. Sagartz selbst erklärte am Freitag, am Tag des Beschlusses davon erfahren zu haben. Die ÖVP beantragt nun jedenfalls einen Sonderlandtag, mit einem Dringlichkeitsantrag zur Aufnahme von Parteienverhandlungen zur Änderung des Gesetzes. Die SPÖ müsse zurück an den Verhandlungstisch und wieder vernünftig mit allen Parteien sprechen, forderte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Die SPÖ solle nicht nur „Drüberfahrpolitik betreiben“, sondern echte Verhandlungen starten.

Auch Verfassungsklage angedacht

Angedacht ist zudem eine Verfassungsklage, hier möchte die ÖVP allerdings noch mit den anderen Oppositionsparteien über ein mögliches gemeinsames Vorgehen sprechen. Der Antrag zur Sondersitzung im Landtag soll noch am Freitag eingebracht werden, die Sitzung müsse dann innerhalb von 14 Tagen stattfinden.

SPÖ ortet ÖVP-Ablenkungsmanöver

Die SPÖ warf der ÖVP am Freitag vor, von den parteiinternen Problemen ihrer „türkisen Minister“ ablenken zu wollen. Das sei für die Bevölkerung und für die Gemeinden äußerst bedauerlich, sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Den von der ÖVP beantragten Sonderlandtag zum Raumplanungsgesetz begrüße man, weil so sichtbar werde, dass die ÖVP gegen das Burgenland arbeite.

FPÖ für Gang zum Verfassungsgerichtshof bereit

Die FPÖ begrüße den angekündigten Sonderlandtag, sagte Landesparteiobmann und Landtagsabgeordneter Alexander Petschnig. Das SPÖ-Raumplanungsgesetz sei in derart vielen Facetten danebengegangen, dass es nur ein „Zurück an den Start“ geben könne. Die FPÖ bleibe bei ihrer grundlegenden Ablehnung der Novelle und stehe weiterhin für einen Gang zum Verfassungsgerichtshof bereit.

Auch Grüne für gemeinsame Verhandlungen

Es wäre an der Zeit, Gesetze gemeinsam zu verhandeln, sagte auch der Landtagsabgeordnete der Grünen, Wolfgang Spitzmüller. Das Gesetz sollte keine neuen Probleme schaffen und vor allem den Ausbau der erneuerbaren Energie nicht bremsen. Genau das aber würde mit der im Raumplanungsgesetz vorgesehenen Fotovoltaikabgabe passieren. Die Grünen fordern außerdem wirkungsvolle Maßnahmen gegen die „massive Bodenversiegelung“ im Raumplanungsgesetz.

Umstrittene Fotovoltaikabgabe

Die Novelle des Raumplanungsgesetzes sieht eine Windkraft- und Fotovoltaikabgabe „als Ausgleich für die durch Fotovoltaikanlagen (…) und durch Windkraftanlagen bewirkte Belastung des Landschaftsbildes“ vor. Die Bundesregierung sieht darin aber eine Beeeinträchtigung von Bundesinteressen und erhob im Ministerrat Einspruch gegen die Raumplanungsnovelle. Die neue Abgabe wirke kontraproduktiv für die Errichtung und den Betrieb von Windkraft- und Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen und stehe damit „im starken Gegensatz“ zum aktuellen Regierungsprogramm.