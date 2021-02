Vorbereitungen auf Schulöffnungen

Plakate mit den Hygienemaßnahmen, frisch befüllte Desinfektionsmittelspender, eine kleine Teststraße: In der Volksschule Draßburg liefen die Vorbereitungen auf den Schulstart am Montag auf Hochtouren. Fast alle der 87 Schülerinnen und Schüler, die hier zur Schule gehen, werden erwartet, sagte Direktorin Kathrin Baumgartner.

„Wir sind vorbereitet. Es sind genügend Tests für die Kinder an der Schule. Wir sind auch schon durch alle Klassen gegangen und haben nachgeschaut, ob alles in Ordnung ist. Es sind alle Einverständniserklärungen der Eltern eingeholt, damit die Kinder auch selbst den sogenannten ‚Nasenbohrertest‘ selbst an der Schule durchführen dürfen“, so Baumgartner.

Negativer Test ist Voraussetzung

Ein Test mit einem negativen Ergebnis ist nämlich Voraussetzung, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können – egal um welchen Schultyyp es sich handelt. Wer nicht getestet werden möchte, wird weiter im Distance-Learning unterrichtet. In den Volksschulen läuft der Präsenzunterricht vorerst normal an. Während des Unterrichts müssen keine Masken getragen werden – in den Pausen allerdings schon.

Schichtbetrieb für ältere Schüler und Schülerinnen

Bei den älteren Schülerinnen und Schülern setzt man auf Maskenpflicht und Schichtbetrieb, sagte der pädagogische Leiter der Bildungsdirektion Burgenland Jürgen Neuwirth. „Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt – eine Gruppe kommt Montag und Dienstag in die Schule, die zweite Gruppe Mittwoch und Donnerstag. Die jeweils andere Gruppe bekommt für zu Hause Arbeitsaufträge. Am Freitag ist dann für alle der Distance-Learning-Tag“, so Neuwirth.

Das gilt im Wesentlichen für alle Schultypen nach der Volksschule – von der Mittelschule über die AHS-, Ober- und Unterstufe bis hin zu den Polytechnischen Schulen, den Berufsschulen und den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Im Burgenland sind davon insgesamt rund 28.000 Schülerinnen und Schüler betroffen.