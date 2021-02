Erinnerung an „Februarkämpfe“

In Pöttsching, Neufeld, Neutal und in Siegendorf wurden Waffen ausgegeben, in Siegendorf kam es auch zu einem Schusswechsel. Vier junge Bundesheersoldaten aus dem Burgenland starben bei einem Einsatz in Kapfenberg, zwölf weitere wurden verletzt.

Am 4. März 1933 hatte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß den Rücktritt der drei Nationalratspräsidenten zur Errichtung der Diktatur nach ständestaatlichem Muster – in der seine im Mai 1933 gegründete Vaterländische Front das Sagen hatte – genutzt. Am 13. Februar 1934 wurde die Sozialdemokratische Partei verboten, ihre Parteifunktionäre wurden verhaftet. Auch alle anderen Parteien wurden sukzessive verboten. Österreich war damit auch verfassungsrechtlich ein Staat ohne Parlamentarismus und Demokratie.