33 Neuinfektionen

Aktuell gibt es laut Koordinationsstab Coronavirus 445 Infizierte im Land – um vier mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Genesenen ist um 29 auf 10.950 gestiegen. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 44 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind sechs in intensivmedizinischer Behandlung. 854 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

29 positive Antigen-Schnelltest-Ergebnisse

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren nutzten bisher 72.387 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 genutzt. Am Donnerstag erhielten 29 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

„Corona-Ampel“ bleibt vorsichtshalber auf Rot

Die „Corona-Ampel“ bleibt im Burgenland auf Rot. Es hätte zwar als drittes Bundesland nach Wien und Oberösterreich die Kriterien für die Orange-Schaltung geschafft, aber der Bezirk Jennersdorf hat für das Land ungewöhnlich viele Infektionen. Daher ist man übereingekommen, die Entwicklung abzuwarten und es zumindest noch für eine Woche bei Rot zu belassen. An den Maßnahmen würde sich auch bei Orange nichts ändern.