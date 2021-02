Altenmarkt ohne Burgenländer wie ausgestorben

In der Region Altenmarkt/Zauchensee verbringen traditionell sehr viele Burgenländer und Burgenländerinnen ihren Winterurlaub – mehr dazu in Altenmarkt: Burgenländer auf der Piste. Im Vorjahr wurde die mittlerweile 46. burgenländische Skiwoche gefeiert. Vom alljährlichen Trubel und der Heiterkeit ist heuer allerdings nichts zu hören und sehen.

Tradition mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung

Die Hotels haben geschlossen, auf der Skipiste ist man oft alleine unterwegs, und die Gondeln bleiben oft leer. „In dieser Woche – ich habe es mir nur vom letzten Jahr in der Nächtigungsstatistik angesehen – waren es ungefähr sechseinhalb bis siebentausend Burgenländer, die in dieser Woche nur in Altenmarkt bei uns gewesen sind“, so der Altenmarkter Bürgermeister Rupert Winter (ÖVP).

Die Region Altenmarkt/Zauchensee und das Burgenland verbindet eine lange Tradition, und diese Tradition wurde mit der Zeit auch zum wirtschaftlichen Faktor. „Also bei mir waren in den burgenländischen Energieferien bei 100 Betten bestimmt 80 von burgenländischen Gästen belegt. Und über die Jahrzehnte vertieft sich das natürlich vom wirtschaftlichen hin zur persönlichen Bekanntschaft und zur Freundschaft“, erklärt etwa Hotelier Roland Dolschek.

„Geschäft haben wir heuer keines“

Auch für Gerd Balla sind es ungewöhnliche Zeiten. Der gebürtige Pinkafelder lebt seit mehr als 20 Jahren in der Region und betreibt am Zauchensee eine Skischule. In den Semesterferien gibt’s normalerweise immer ein „Stück alte Heimat“ geliefert. Aber heuer ist eben alles anders.

„Des gemütlich Miteinandersitzen, des Tratschen, das Austauschen – das geht einfach ab. Und geschäftstechnisch brauche ich nicht für andere reden, sondern kann nur für mich reden. Geschäft haben wir heuer keines. Gesund sind wir. Geschäft werden wir hoffentlich nächstes Jahr wieder haben, wir werden uns bemühen“, so Gerd Balla. Was bleibt, ist die Hoffnung auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.