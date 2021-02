Valentinstagsmenü to go

Laut einer von der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebenen Umfrage, wollen 84 Prozent der Männer und 72 Prozent der Frauen ihre Liebste oder ihren Liebsten zum Valentinstag beschenken. Im Vorjahr gaben die Burgenländerinnen und Burgenländer laut Wirtschaftskammer etwa sechs Millionen Euro für Valentinstagsgeschenke aus. Blumen, Süßigkeiten, Gutscheine und Parfums zählten zu den beliebtesten Geschenken.

ORF

Da heuer Restaurantbesuche Coronavirus-bedingt nicht möglich sind, bieten viele Wirte zum Valentinstag Frühstücksboxen und Menüs zum Abholen oder via Lieferservice an. Das sei insofern wichtig, um aufzuzeigen, dass man die Herausforderung suche, auch wenn es vom Umsatz her nicht so befriedigend sei, sagt Paul Gregorits – er betreibt ein Gasthaus in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und ist Bezirksvertreter der Gastronomie in der Wirtschaftskammer Burgenland.

Finanzressourcen schwinden

Die Gastronomie ist seit Anfang November des Vorjahres – mit Ausnahme von Lieferservice und Abholung – behördlich geschlossen. Angebote, wie Valentinstagsmenüs to go, sind für die Unternehmen aber nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Wir hatten jetzt doch eine lange Durststrecke, schön langsam gehen uns die finanziellen Ressourcen aus, und wir stehen sehr wohl vor der Frage der Wirtschaftlichkeit, wir sind jetzt schon an den privaten Reserven – das ist ein großes Problem“, so Gregorits.

ORF

Für das Valentinstagsmenü in Klingenbach steht die 18-jährige Wirtstochter Johanna Gregorits am Herd. „Ich koche eine glasierte Hühnerleber mit Himbeerdressing, eine klare Pannonische Fischsuppe mit Safran, danach gebratene Riesengarnelen mit Tomatennudeln und einen Kalbsrücken mit Wintergemüse und Walnusssauce“, so Johanna Gregorits. Als Dessert gibt es Panna Cotta mit Mangogelee. Der Preis für das Vier-Gang-Menü: 40 Euro pro Person.

Festtage und Themenabende, wie der Valentinstag, sind in Zeiten von Corona zumindest ein kleiner Lichtblick für die Branche. „Es ist insofern wichtig, wenn es schon vom Umsatz her nicht befriedigend ist – um aufzuzeigen, dass wir willig sind und wir die Herausforderung wieder suchen“, so Gregorits.

ORF

Valentinstag kulinarisch zu Hause

Die Gastronomie ist seit Anfang November coronavirusbedingt geschlossen. Darum liefert zum Beispiel ein Haubenlokal in in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) Exquisites zu den Gästen nach Hause. Eine Valentinstagsbox für zwei kostet 148 Euro. Vorbestellungen werden allerdings nicht mehr angenommen. „In unserer Valentinsbox gibt es einen Aperifif mit Gon Tonic mit Rosmarin, dann gibt es marinierten Seesaibling, eine Maronisuppe, ein geschmortes Kalbshinterscherzel mit Winterkarotten und als Dessert ein Schokoladeherz mit Karamell“, so Alain Weissgerber.

ORF

Die Zutaten für Gerichte, wie den Seesaibling, werden einzeln verpackt. Mariniert und dekoriert wird dann daheim. „Ich glaube generell, dass man sich momentan im Leben kleine Freuden machen muss – weil das auch gut für die Psyche ist. Deshalb sind so Themen wie der Valentinstag so wichtig für die Leute, weil Genuss und Leidenschaft im Vordergrund stehen“, so Barbara Eselböck. Liebe geht bekanntlich durch den Magen – der Valentinstag daheim muss kein kulinarischer Lockdown sein.