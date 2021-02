Burgenland mit höchstem Bevölkerungswachstum

Die burgenländische Bevölkerung ist 2020 im Vergleich zum Jahr davor um 0,54 Prozent gewachsen. Es ist der höchste Zuwachs aller Bundesländer, selbst die Bundeshauptstadt Wien liegt dahinter. Etwas mehr als 296.000 Menschen leben mit Stichtag 1. Jänner 2021 im Burgenland, um gut 1.600 mehr als ein Jahr davor.

ORF.at/Michael Baldauf

Gestiegen ist die Bevölkerungsanzahl de facto in allen Bezirken. Den stärksten Zuwachs gibt es mit rund 1,5 Prozent im Bezirk Eisenstadt-Umgebung – der zweithöchste Wert aller österreichischen Bezirke. Besonders gefragt waren hier die Gemeinden Klingenbach, mit einem Einwohnerzuwachs von fast acht Prozent, sowie Steinbrunn mit knapp sechs Prozent Plus. Weniger starke Zuwächse gab es in den Bezirken Jennersdorf, Güssing und Oberpullendorf. In Oberwart betrug das Plus in absoluten Zahlen insgesamt elf neue Einwohner.

Wachstum aufgrund nicht-österreichischer Staatsbürger

Zurückzuführen ist das Bevölkerungswachstum österreichweit vor allem auf den Zuzug nicht-österreichischer Staatsbürger – da ist auch das Burgenland keine Ausnahme. Von den 1.604 neuen Burgenländer und Burgenländerinnen, haben 1.567 Menschen nicht-österreichische Staatsangehörigkeit. Das trifft derzeit auf in etwa jeden zehnten Burgenländer bzw. jede zehnte Burgenländerin zu.

Mehr als 28.500 Menschen, die im Burgenland leben, sind ausländische Staatsangehörige. Am höchsten ist der Anteil mit mehr als 13 Prozent im Bezirk Neusiedl am See. In Kittsee hat gut jeder Zweite der rund 3.400 Einwohner eine ausländische Staatsangehörigkeit. In Edelstal ist es in etwa jeder Dritte – in Gemeinden wie Parndorf, Nickelsdorf, Pama oder Deutsch Jahrndorf ungefähr jeder Fünfte.