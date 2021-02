Pet Food Austria exportiert in USA

100 Millionen Dosen Hunde- und Katzenfutter laufen in der Fabrik in Pöttelsdorf pro Jahr vom Band. Gegründet wurde die Firma Austria Pet Food im Jahr 2012, nicht ganz zehn Jahre später sei der Tiernahrungsproduzent einer der größten und modernsten Europas, sagte Geschäftsführer Bernd Berghofer: „Diesen Standort, dieses Unternehmen hier gäbe es nicht, wenn wir nicht exportorientiert werden. Wir verkaufen ungefähr 20 Prozent unseres Volumens in Österreich, der Rest geht 70 Prozent in die Europäische Union und immer mehr eben – für uns auch unerwartet – dann außerhalb.“

USA sehr wichtiger Absatzmarkt

Das Unternehmen liefert etwa nach Südostasien, in den arabischen Raum und nach Afrika. Heuer ist dem Unternehmen der Sprung über den großen Teich nach Amerika gelungen. Die Produkte wurden von den Lebensmittelbehörden zugelassen und können in den USA verkauft werden. Die USA seien grundsätzlich der größte Tiermarkt der Welt – auch mit der größten Tierdichte. Es gebe nirgendwo sonst so viele Hunde und Katzen wie in Amerika, sagte Berghofer.

Der Markteintritt in die USA ist auch dank Geschäftspartner Ofir Bar-Shalom aus Florida gelungen. Man habe es geschafft und gezeigt, dass man die richtige Qualität, das richtige Personal und die richtigen Produkte habe, so der Amerikaner: „Und wenn du einmal dabei bist, dann bleibst du es auch und kannst am amerikanischen Markt mitspielen.“

Neue Abfüllanlage

Die Expansion in die USA ist nicht die einzige Neuerung im Jahr 2021. Austria Pet Food investiert 2,5 Millionen Euro in eine neue Abfüllanlage zur Produktion einer Art Pastete für Tiere. Im Werk in Pöttelsdorf sind derzeit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.