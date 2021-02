Sperre wegen Jagd: Ermittlungen eingestellt

Die Treibjagd fand laut VGT am 7. November 2019 in Gattendorf statt. Dabei habe der Jagdaufseher auf den Zufahrten zur Treibjagd Tafeln mit Betretungsverboten aufgestellt. Die Tierschützer sahen darin Amtsmissbrauch und erstatteten deswegen Anzeige. Weil bei der Jagd außerdem ein Jäger, an dem ein Feldhase vorbeigelaufen war, aus einer Entfernung von etwa 150 Metern in die Richtung eines Tierschützers geschossen haben soll, sei die körperliche Sicherheit des Tierschützers gefährdet gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt habe nun beide Verfahren eingestellt, teilte der VGT am Mittwoch mit. Es wurden Fortsetzungsanträge eingebracht.