Strom- und Gasanbieter: 9.500 Wechsel im Vorjahr

In Krisenzeiten kann es besonders wichtig sein, Haushaltsausgaben zu reduzieren, sagt Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand des Strom- und Gasregulators E-Control. Um Geld zu sparen, wechseln daher immer mehr Menschen ihre Energielieferanten. 6.719 Burgenländerinnen und Burgenländer haben sich billigeren Strom gesucht, beim Gas sind es 2.769.

Höherer Stromverbrauch wegen CoV-Pandemie

Das Bundesland mit den meisten Lieferantenwechsel – im Verhältnis zur Kundenanzahl – blieb neuerlich Oberösterreich, die wenigsten Wechsel gab es in Vorarlberg. Durch die Coronaviruspandemie ist es zu einem erhöhten Stromverbauch in Haushalten gekommen, etwa aufgrund des Home Office. Aber auch Wärmepumpen, Elektromobilität und Klimaanlagen gewinnen an Beliebtheit. Die effiziente Nutzung von Energie in den eigenen vier Wänden bekommt immer mehr Bedeutung.

Pixabay

Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden spart sich mit dem Wechsel vom angestammten Versorger zum günstigsten Anbieter (Stichtag 1. Februar 2021) im ersten Jahr inklusive Neukundenrabatt 280 Euro, und ohne Neukundenrabatt knapp 150 Euro. Wer mit Gas heizt oder kocht, kann aufgrund des höheren Verbrauchs (im Schnitt 15.000 Kilowattstunden) bei einem Wechsel noch mehr sparen als bei Strom. Ein Gaslieferantenwechsel im Burgenland spart bis zu knapp 450 Euro inklusive Neukundenrabatt, und knapp 260 Euro ohne Neukundenrabatt.