Mehrere Fahrzeuge von Straße abgekommen

Die Feuerwehr Riedlingsdorf rückte mit drei Fahrzeugen aus. Die Autos mussten mittels Seilwinde aus dem Straßengraben gezogen werden. Die Lenker wurden nicht verletzt. Die Straße konnte nach knapp einer Stunde wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Auf der Burgenland-Schnellstraße (S31) bei Sieggraben (Bezirk Mattersburg) ist ein Lkw hängengeblieben. Die Autobahnmeisterei Neutal war mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Einsatz. Weiters war bei Oberpullendorf-Süd die Abfahrt auf die B50 Richtung Oberpullendorf gesperrt. Weil auch hier mehrere Lkw hängengeblieben sind, wurde der Verkehr örtlich umgeleitet. Auch die Burgenlandstraße (B50) war im Bereich zwischen Sieggraben und Mattersburg gesperrt, auch hier sind mehrere Lkw hängengeblieben. Mittlerweile konnten sämtliche Verkehrsbehinderungen behoben werden.

Fahrzeugbergungen auch in weiteren Bezirken

Bereits Montagnachmittag musste die Feuerwehr Oberpullendorf aufgrund von einer Fahrzeugbergung ausrücken. Am Montag kam in Salmannsdorf ein Sattelzug von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Sattelschlepper konnte mit der Hilfe zweier Kräne geborgen werden. Am Dienstag folgte dann eine weitere Fahrzeugbergung. Gemeinsam mit der Feuerwehr Unterpullendorf wurde auf der Bundesstraße Richtung Unterloisdorf ein Pkw geborgen. Auch hier kam das Fahrzeug von der Straße ab und blieb im angrenzenden Graben fahruntüchtig liegen.

Eine Fahrzeugbergung hat es zudem im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gegeben. Ein Pkw raste beim Kreisverkehr Donnerskirchen aus unbekanntem Grund quer über den Kreisverkehr stürzte in den danebenliegenden Straßengraben. Die Beifahrerin des Lenkers wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Der Lenker blieb unverletzt.