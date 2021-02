Puchers Haushälfte wird verkauft

Das Wohnhaus der Familie Pucher in Hirm verfügt über eine Wohnfläche von mehr als 210 Quadratmetern, plus Garage, plus Terrasse, plus Swimmingpool, plus Keller mit Sauna. Das alles steht auf einem 1.000 Quadratmeter großen Grundstück – klingt luxuriös, aber nur auf den ersten Blick. Das Gebäude wurde im Jahr 1977 erbaut und weist laut Gutachten „unübersehbare Abnützungs- und Zeitschäden sowie einen entsprechenden Instandhaltungsrückstau“ auf. Der Schätzwert des Hälfteanteils beträgt 167.475 Euro.

Alle Informationen online

Alle Informationen seien für Interessierte online zu finden, sagte Masseverwalter Georg Rupprecht. In der Ediktsdatei könne jeder Einsicht nehmen und dort sei auch das Schätzgutachten hochgeladen und es könnten Angebote unter der angegebenen E-Mail-Adresse an den Masseverwalter gerichtet werden.

Eine Haushälfte gehört Puchers Ehefrau

Das Haus ist laut Gutachten allerdings noch bewohnt, und die Hälfte gehört Martin Puchers Ehefrau. Laut dem Masseverwalter sei dies aber kein allzu großer Nachteil für jemanden, der das Haus erwerben wolle. Es gebe nämlich die Möglichkeit, eine Teilungsklage einzubringen. „Ich rechne damit, dass es hier Interessenten geben wird, die sagen ‚Ich kann diesen Hälfteanteil erwerben und dann in der Folge die Frau Pucher zum Verkauf der Gesamtliegenschaft quasi gerichtlich zwingen‘“, so Rupprecht.

Der Masseverwalter wird nun Angebote einholen und – wie gesetzlich vorgeschrieben – versuchen, das Haus zu einem möglichst hohen Preis zu verwerten. Rupprecht schätzt, dass das Haus bis zum Frühjahr oder Sommer endgültig veräußert wird.