Infektionslage variiert von Bezirk zu Bezirk

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Coronavirus-Fälle pro 100.000-Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt im Burgenland mit rund 94 leicht unter dem österreichweiten Durchschnitt von 104 Fällen (Stand Montagnachmittag). Es gibt aber deutliche regionale Unterschiede. So ist der Wert in den südlichen Bezirken verhältnismäßig hoch.

Bezirk Jennersdorf im unerfreulichen Spitzenfeld

Der Bezirk Jennersdorf liegt mit einem 7-Tages-Inzidenz-Wert von 274,9 österreichweit derzeit sogar auf Platz 4. Nur in Wiener Neustadt, Lienz und Hermagor ist dieser Wert noch höher. Mit 163,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt auch der Bezirk Güssing in Sachen 7-Tage-Inzidenz österreichweit in den Top-15. Zurückzuführen ist das laut dem Koordinationsstab Coronavirus des Landes unter anderem auch auf die verhältnismäßig geringe Einwohnerzahl dieser Bezirke. Dadurch würde die 7-Tage-Inzidenz schon bei wenigen Fällen oft deutlich ansteigen. Die absoluten Zahlen seien weniger dramatisch, hieß es.

Derzeit gibt es im Burgenland 393 aktive Coronavirus-Fälle, seit Montag steckten sich 19 Burgenländerinnen und Burgenländer neu mit dem Virus an – mehr dazu in Ein Todesfall und 19 Neuinfektionen.