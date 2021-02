ÖGB: Unsicherheit bei Pendlern wegen Tests

Von rund 100.000 Beschäftigten im Burgenland sind rund 18.000 ungarische Staatsbürger. Das Projekt „Soziales Burgenland“ des ÖGB bietet Beratungen auf Ungarisch für Pendlerinnen und Pendler an, die im Burgenland arbeiten. Aufgrund der neuesten Einreiseverordnung, die ab Dienstag gilt, laufen die Telefone heiß, so Projektleiter Bertold Dallos.

Einmal pro Woche müssen sich Pendlerinnen und Pendler auf das Coronavirus testen lassen, das sieht die Verordnung vor. Der Test kann auch in Österreich bei einer der gratis Teststraßen oder in Apotheken gemacht werden – allerdings muss das in den 24 Stunden nach der Einreise passieren. Sogenannte „Wohnzimmertests“ gelten hier nicht. Zudem müssen sich Tagespendler wöchentlich, Monatspendler bei jeder Einreise registrieren.

Längere Wartezeiten an der Grenze

Vorweisen muss man laut Dallos auch eine Arbeitgeberbestätigung. „Wir empfehlen jedem, diese Dokumente wenn möglich ausgedruckt im Auto zu haben. Das ist dann einfacher zu kontrollieren als wenn man versucht, das Dokument auf dem Handydisplays zu zeigen. Man kann davon ausgehen, dass die Wartezeiten länger werden. Wir können jedem empfehlen, dementsprechend früher loszufahren bzw. auf weniger frequentierte Grenzübergänge auszuweichen“, so Dallos.

ORF

Zusätzlich zur telefonischen und schriftlichen Beratung veröffentlicht der ÖGB auch Infomationen auf ungarisch via Social Media. Seit dem Ausbruch des Coronavirus sind die Anfragen laut Dallos jedenfalls immens angestiegen, vor allem was die Kurzarbeit und Kündigungen betrifft. Die muttersprachliche Beratung auf ungarische werde gut angenommen, so Dallos.