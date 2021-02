Mehr als 6.000 Impfdosen bislang verabreicht

Diese Woche bestellt das Burgenland zum ersten Mal den Astra Zeneca-Impfstoff. Insgesamt 1.100 Dosen werden geliefert, aufgrund von Lieferengpässen etwas weniger als geplant. Verimpft werden sollen sie am kommenden Wochenende, allerdings nur bei Personen, die jünger als 65 Jahre alt sind, aktuell bei Gesundheitspersonal. Die Zweitimpfung erfolgt dann in elf Wochen. Ältere und Risiskogruppen werden nach wie vor mit den mRNA-Impfungen von Moderna, und Biontec/Pfizer versorgt.

Fließender Übergang zur Phase 1B

An der Reihe sind in diesen Tagen laut Phase 1A nach wie vor Bewohner und Personal von Alten-, Pflege- und Seniorenwohnheime, Personen im Gesundheitsbereich mit besonders hohem Expositionsrisiko und Personal mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen. Demnächst soll mit Menschen über 80 begonnen werden.

Der Übergang zur Phase 1B läuft dann fließend: Geimpft werden dann Personen mit Vorerkrankungen und besonders hohem Risiko, Personal im Gesundheitsbereich mit hohem Expositionsrisiko, sowie Personal in der mobilen Pflege, in der Betreuung und Krankenpflege. Außerdem zählen auch Menschen mit Behinderung sowie deren persönliche Assistenten dazu. In der mobilen Pflege haben schon Impfungen stattgefunden.

ORF

Der Impfstoff von Astra Zeneca wird nur für Personen von 18 bis 64 Jahren empfohlen, und nicht für ältere Menschen. Durch diese Entscheidung hat sich der nationale Impfplan geändert. Die Pläne im Burgenland werden daran nun angepasst, man warte momentan allerdings noch auf den entsprechenden Erlass, heißt es vom Land.

Aufregung bei Feuerwehren über Änderungen im Impfplan

Aufregung herrscht hingegen bei den Feuerwehren im Land. Laut ursprünglichem Plan hätten sie zur kritischen Infrastruktur gezählt, im aktuellen Impfplan ist davon allerdings keine Rede mehr. Vom Land heißt es dazu, man sei an den Impfplan des Bundes gebunden, habe aber großes Verständnis für die Feuerwehren. Landesrat Leonhard Schneeman (SPÖ) trete für eine Berücksichtigung ein.