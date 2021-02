Leinenpflicht für Hunde als Streitthema

Ein Hund muss von der Tierschutzseite her auch die Möglichkeit auf genug Auslauf haben. Eingezäunte Hundefreilaufzonen befriedigen laut Tierschutzombudsfrau Gabriele Velich dieses Bedürfnis nur bedingt. „Es ist keine Lösung, irgendeine kleine Hundefreilaufzone zu machen, diese einzugittern und dann Probleme noch ärger zu machen. Weil wenn die Hunde nicht genug Platz haben zum ausweichen, dann kommt es dort wieder zu Zwistigkeiten und dann funktioniert es dort auch nicht“, so Velich.

Jäger gegen freilaufende Hunde

Freilaufende Hunde sieht wiederum die Jägerschaft nicht gerne. Die Jäger bestehen auf generelle Leinenpflicht. Ausgenommen davon sind sogenannte Arbeitshunde, wie etwa Polizeihunde oder Blindenführhunde. Laut Landesjägermeister Roman Leitner geht es um den Schutz des Wildes, aber auch der Menschen.

„Für uns Jäger wäre es natürlich wichtig, dass man die Hunde an der Leine führt. Einerseits zum Schutz des Wildes vor Verfolgung durch die Hunde, und auf der anderen Seite zum Schutz der Bevölkerung. Es gibt in der Natur übertragbare Krankheiten, die etwa vom Fuchs auf den Hund und vom Hund auf den Menschen übertragen werden“, so Leitner.

Derzeit sind in Österreich in der Heimtierdatenbank 600.443 Hunde gemeldet, 32. 401 davon im Burgenland. Als Jagdhunde sind davon 1.002 Hunde offiziell gemeldet.

Das Wild schützen, aber Hunden auch Freilauf ermöglichen – hier wäre laut Tierschutzombudsfrau Gabriele Velich ein Kompromiss wünschenswert. „Es wäre dringend an der Zeit, dass sich alle drei Parteien für jede Gemeinde an den Tisch setzen und darüber reden, wo es Gebiete gibt und das Freilaufen der Hunde erlaubt werden soll“, so Velich. Wer aktuell gegen die Leinenpflicht verstößt und von der Polizei kontrolliert wird muss mit einer Geldstrafe rechnen.