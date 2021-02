Chronik

Bundesheer: Schussabgabe in Eberau

Disziplinarrechtliche Verstöße beim Bundesheer haben in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht. Die CoV-Party in der Kaserne Güssing führte in der Folge zu einem Suizid. In der vergangenen Nacht löste sich am Grenzübergang Eberau ein Schuss aus der Waffe eines Assistenzsoldaten.