CoV-Tests: Tests auch in den Gemeinden

In den sieben bestehenden Zentren gibt es dann 15 Teststraßen, und neben den 30 Apotheken, die Tests gratis durchführen, sind nun auch die Gemeinden zur Teilnahme aufgerufen. Außerdem kann man sich ab sofort in 30 Apotheken gratis testen lassen. Zudem wird es noch diese Woche in Gemeinden die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen. Soziallandesrat Leonhard Schneemann SPÖ appelliert, trotzdem vorrangig die Teststraßen des Landes zu nutzen.

In diesen burgenländischen Apotheken kann man sich kostenlos testen lassen:

„Diese Testungen in den Gemeinden sollen als Zusatz dienen, und nicht als Ersatz der Testzentren. Die Burgenländerinnen und Burgenländer sollen sich weiterhin in erster Linie an die Testzentren wenden und sich über die Plattform anmelden. Und wenn es dort zu Engpässen kommt, soll in den Gemeinden für die jeweiligen Gemeindebewohner auch zusätzlich diese Testmöglichkeit angeboten werden“, so Schneemann.

Tests in den Gemeinden ab dem Wochenende

Bis Dienstag sollen die einzelnen Gemeinden entscheiden, ob und in welcher Form sie Testmöglichkeiten anbieten. Kommendes Wochenende soll dann bereits in den Gemeinden getestet werden können. Schneemann betonte, dass er zuversichtlich sei, dass sich die Lage an den Teststraßen bis Ende der Woche beruhigt.

Kritik an Bundesregierung

Schneemann kritisierte die kurzfristigen Ankündigungen der türkis-grünen Bundesregierung, auf die die Bundesländer reagieren müssten. Auch wies er auf die Besonderheit des Burgenlandes als Grenzregion hin, denn 16.000 ungarische und 1.000 slowakische Arbeitnehmer pendelten ein, und nachdem es etwa in Ungarn kaum Testmöglichkeiten gebe, verschiebe sich die Testung nach Österreich. Das Land habe als Reaktion bereits die Testkapazitäten in den Testzentren erweitert. Insgesamt wurden bereits 420.000 Testungen durchgeführt. Pro Teststraße können am Tag etwa 500 Tests durchgeführt werden.

Mitgetragen werden die Pläne auch von den Gemeindevertretern des Landes. „Die Testungen müssen bürgernah passieren. Die Gemeinden sind ja schon seit Monaten Krisenmanager. Deshalb ist die Ausrollung auf mehrere Gemeinden sinnvoll“, so auch GVV-Präsident Erich Trummer. Gemeindebundpräsidenten Leo Radakovits sagte, es sei „gerade in dieser Situation entscheidend, für die Bevölkerung die besten Lösungen zu finden. Und die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich mit ihren Anliegen gut aufgehoben in den Gemeinden“.

Eine Herausforderung sei es, genügend Personal für die Durchführung zu finden. Laut Schneemann stelle das Rote Kreuz zusätzliche Sanitäter bereit. Was die CoV-Schutzimpfung betrifft, wurden im Burgenland laut Schneemann „knapp unter 7.000“ Impfungen durchgeführt. „Wir liegen hier im breiten Mittelfeld“, es gebe Bundesländer, die hinter dem Burgenland liegen, andere davor: „Aber mit 2,26 Prozent Durchimpfungsrate sind wir im guten Österreich-Schnitt“, so der Landesrat.

ÖVP: Gemeinden müssen für Land einspringen

Kritik dazu kam am Montag von der ÖVP. Das Land habe auch bei den Gratis-Testungen ein völlig unzureichendes Angebot geschaffen und viel zu spät reagiert, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Die Gemeinden müssten nun die fatale Situation rund um die Gratis-Testungen retten und für das Land einspringen.

Kritik gibt es auch von der FPÖ Burgenland, allerdings zum Impfplan. Vor allem Senioren haben laut FPÖ-Gesundheitssprecherin Ilse Benkö ein Recht darauf, schnellstmöglich zu erfahren, wann und wo sie mit der Impfung beginnen können. Die Bevölkerung habe das Recht zu erfahren, wo sie im Impfplan vorgesehen sind, so Benkö.