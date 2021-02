Kuzmits vor neuer Aufgabe

Eisenstadt war mehr als 20 Jahre lang der berufliche Mittelpunkt von Kuzmits. Er begann als Assistent der Haydn Festspiele, wurde Schloss-Esterhazy-Manager, Kulturservice-Burgenland-Chef, Geschäftsführer der Schlossspiele Kobersdorf, der Kulturzentren Burgenland und schließlich der Kulturbetriebe Burgenland.

ORF

Kunsthalle in Wien verfestigen

Nun beginnt Kuzmits bei der Kunsthalle Wien ein neues Kapitel in seiner erfolgreichen Karriere als Kulturmanager – mehr dazu in Kuzmits wechselt zur Kunsthalle Wien. Gemeinsam mit den künstlerischen Direktorinnen gelte es, die Kunsthalle programmatisch neu oder weiter zu positionieren und weiter in der Weltkulturhauptstadt Wien zu verfestigen und gleichzeitig auch die organisatorischen Rahmenbedingungen ein wenig in die Neuzeit zu führen, so Kuzmits.

ORF

Die Kunsthalle verstehe sich stark im Spannungsfeld zwischen Ausstellung und Diskurs, erklärte Kuzmits. Die Kunst – insbesondere in der Ausstellung – habe auch eine politische Aussage und gesellschaftspolitische Relevanz und in diesem Spannungsfeld stehe die Entwicklung der Ausstellungsinhalte.

ORF

Mit Musik aufgewachsen

Kuzmits ist auch Lehrbeauftragter an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft Köln und wissenschaftlicher Lehrgangsleiter und Lektor an der Fachhochschule Burgenland. Kunst und Kultur haben auch Kuzmits’ Privatleben von Kindheit an geprägt. Er kommt aus einer Musikerfamilie, begann mit fünf Jahren Tamburica zu spielen und mit neun Jahren Klavier am Haydn Konservatorium zu studieren. „Das Zusammenführen dieser beiden Welten, diese Dualität von Kultur und Management – das ist meine berufliche Passion“, so Kuzmits.