Kulturerlebnis in Museen wieder möglich

Landesgalerie und Landesmuseum Burgenland in Eisenstadt starten wieder durch und nutzen die Möglichkeit, wieder aufsperren zu dürfen. Die beiden Kultureinrichtungen haben am Montag ihren üblichen Schließtag und können ab Dienstag somit wieder besucht werden. Es sei in den letzten Wochen und Monaten wirklich nicht einfach gewesen, weil man gerne für die breite Masse, für die Kulturinteressierten die Tore geöffnet hätte, sagte Kulturbetriebe Burgenland Geschäftsführerin Barbara Weisseisen-Halwax. Nichtsdestotrotz freue man sich, alle interessierten Kunst- und Kulturliebhaber wieder begrüßen zu dürfen.

ORF

Contact-Tracing-Formular für Besucher

Die Öffnung der Landesgalerie und des Landesmuseums Burgenland erfolgt unter strenger Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen. Diese Sicherheitsmaßnahmen umfassen Händedesinfektion, Tragen von FFP2-Masken, Ausfüllen eines Contact-Tracing-Formulars und Einhaltung der Abstandsregeln. Das Haydn-Haus in Eisenstadt und das Liszt-Haus in Raiding befinden sich aktuell in Winterpause und öffnen wieder im März.

ORF

Besuch im Jüdischen Museum gegen Voranmeldung

Ab 13. Februar wieder geöffnet sind Schloss Esterhazy in Eisenstadt und Burg Forchtenstein. Schloss Lackenbach ist bis April in Winterpause. Das Österreichische Jüdische Museum in Eisenstadt ist ab sofort für Einzelbesucher und Gruppen gegen Voranmeldung wieder geöffnet. Ab 2. Mai ist das Museum dann wieder regulär offen.