Nach Lockdown: Kirchen wieder geöffnet

Am Sonntag wurde in der evangelischen Kirche in Eisenstadt zum ersten Mal seit sechs Wochen wieder ein Gottesdienst gefeiert. Ab sofort müssen bei den Gottesdiensten FFP-2 Masken getragen werden, außerdem gilt der Zwei-Meter-Abstand. Der Gemeinde- und Chorgesang ist verboten, dafür stehen Desinfektionsmittel in der Kirche bereit.

Freude unter den Gläubigen in Eisenstadt

Der Gottesdienst in Eisenstadt wurde von Lektorin Christine Posch und Organistin Christa Grabenhofer abgehalten. „Ich freue mich sehr darauf. Ich war zuletzt allerdings nicht ‚Gottesdienst-los‘, es gibt genug Angebote im Internet. Es ist nun aber wieder ein Präsenz-Gottesdienst“, meint etwa Maike Strauss aus Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).

Messe in der Haydnkirche nur mit Voranmeldung

Die Freude war auch in der Eisenstädter Haydnkirche groß. Auch hier war das Platzangebot eingeschränkt, die Messbesucher mussten sich voranmelden und bekamen ihre Sitzplätze zugewiesen. 60 Menschen konnten so an der Heiligen Messe teilnehmen. die Messe gefeiert haben. Bei der Messfeier durfe zwar gesungen werden, allerdings nur von der Kantorin und dem Organisten – und das mit mindestens zwei Meter Abstand.

ORF

Ab sofort dürfen auch wieder Taufen abgehalten werden, aber nur im engsten Kreis. Kirchliche Trauungen werden weiterhin nicht abgehalten. Auch bei Begräbnissen gelten strenge Hygienemaßnahmen, zudem dürfen maximal 50 Personen daran teilnehmen. Außerhalb von Messen sind die Gotteshäuser geöffnet und können besucht werden, aber auch dann gelten Maskenpflicht und die Abstandsregeln.