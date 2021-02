Habesohn: Große Ziele als neuer Teamchef

Mathias Habesohn nimmt nach sechs Jahren Abschied vom UTTC Oberwart. Für den Ältesten der drei Habesohn-Brüder ist es ein Abschied mit Wehmut. Gleichzeitig geht für ihn mit der Bestellung zum österreichischen Herren-Teamchef ein Jugendtraum in Erfüllung. „Es ist ein bisschen traurig natürlich, aber in Relation ist die neue Aufgabe wesentlich erfüllender und es ist auch der richtige Zeitpunkt das zu machen“, so Habesohn.

ORF

Vor drei Jahren gewann Mathias Habesohn mit Oberwart einen europäischen Mannschaftstitel im Intercup. Im vergangenen Jahr holte er gemeinsam mit Bruder Dominik bei den Staatsmeisterschaften den Doppel-Titel für die Südburgenlander.

Freude auf die neue Herausforderung

Parallel zur aktiven Karriere stieg der gebürtige Wiener schon vor Jahren ins Trainergeschäft ein. Mit dem Schwechater Frauenteam zog er ins Finale der Champions League ein. Die Erfolge blieben nicht unbemerkt. „Ich war halt lange Spieler, dann bin ich ins Trainer-Business gewechselt. Und jetzt nach knapp über zehn Jahren Trainer-Dasein ist es an der Zeit, eine wirklich verantwortungsvolle Position zu übernehmen, und das ist der Nationalteam-Trainer auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Challenge“, so Habesohn.

ORF

Sein erster Fokus als Teamchef gilt nun der Olympia-Qualifikation für die beiden Einzelspieler, die ins Rennen gehen dürfen, nämlich Robert Gardos und Mathias Habesohns Bruder Daniel Habesohn. Beiden müssen bei einer kontinentalen Qualifikation mitspielen um dort ein Olympia-Ticket fürs Einzel zu lösen.