Land stockt Testkapazitäten auf

So stehen in Gols ab morgen beispielsweise 3 Test Spuren zur Verfügung, damit sind 1.300 Tests pro Tag möglich. „Es ist unser Ziel, dass Ende nächster Woche in möglichst vielen Gemeinden zusätzliche Testkapazitäten zur Verfügung stehen. Daher weiten wir die Kapazitäten in den BITZ auch jetzt übers Wochenende laufend aus“, so Landesrat Leonhard Schneemann. Bereits ab Sonntag werden so etwa in Mattersburg, Gols (Bezirk Neusiedl am See) und Neutal (Bezirk Oberpullendorf) neue Kapazitäten zur Verfügung stehen.