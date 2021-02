Grüne: Online-Klausur des Landesvorstandes

Nächstes Jahr werden im Burgenland wieder Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen abgehalten. Bei ihrer Klausur wollen die Grünen einmal die organisatorischen Weichen dafür stellen. „Es ist immer eine große Herausforderung, weil gerade die kleinen Fraktion in den Gemeinden von ein-zwei Personen abhängen. Es geht um die Frage, ob sie die nächsten Jahre die Zeit und Energie aufbringen können, um als Fraktion in den Gemeinden weiterarbeiten zu können. Da gibt es viel Unterstützungsarbeit von uns“, so Landessprecherin Regina Petrik.

ORF

Weitere Schwerpunkte bei der Klausur sind die Themen Transparenz und Kontrolle, sowohl auf Landes – vor allem aber auf Gemeindeebene. Diskutiert wird auch über die Frage, wie sich Gemeinden aus ökologischer Sicht weiterentwickeln können.

Bodenversiegelung als Thema für den Gemeinderat

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Bodenversiegelung gelegt: „Es wird überall zubetoniert, und es gibt ein ganz mieses Leerstandsmanagement. Wir haben die Betonwüsten auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der Orte die Supermarktketten. Da gibt es ganz viele Menschen in den Gemeinden, die dem Einhalt gebieten wollen. Und das geht auf Gemeindeebene: Umwidmungen, Baubehörde, das ist alles auf Gemeindeebene“, so Petrik.

ORF

Der neue Landesgeschäftsführer der Grünen, Michael Bacher aus Mörbisch, ist erstmals bei einer Klausur des Landesvorstandes dabei. Er übernimmt im April offiziell seine neue Aufgabe. „Wir wollen mitwirken, wo ich maßgeblich dazu beitragen kann, dass wir den Klimaschutz ernst nehmen. Das sind Themen, die ja auch für meine Kinder in Zukunft wichtig sind. Deswegen habe ich mich bei den Grünen beworben“, so Bacher.