Krumpeck neuer vida-Landesgeschäftsführer

Während wegen der Coronaviruspandemie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege- und Altenheime sowie der Gesundheits- und Rettungsdienste besonders gefordert seien, gebe es auf der anderen Seite in der Gastronomie und Hotellerie das Problem der Kurzarbeit, sagte vida-Landesgeschäftsführer Oliver Krupeck. Für die Gewerkschaft sei das eine enorme Herausforderung.

ORF

„Seit der Entscheidung, die Menschen mit Kurzarbeit zu unterstützen, haben wir im Landessekretariat 676 Kurzarbeitsanträge bearbeitet oder genehmigt“, so Krumpeck. Die meisten Anträge habe es im Bereich der Gastronomie, mit 409 Kurzarbeitsanträgen, gegeben. Gefolgt von der Hotellerie mit 131 und den Bereichen der Friseure und Kosmetikdienstleister mit 116 Anträgen, sagte Krumpeck.

Mehr als 5.000 Arbeitsplätze abgesichert

Seit einigen Wochen steige die Zahl der Kurzarbeitsanträge wieder, so Krumpeck. Eine wichtige Aufgabe der vida-Mitarbeiter sei es, die Arbeitgeber von der Wichtigkeit der Kurzarbeitsmodelle zu überzeugen, so Krumpeck. Dadurch habe man in den für die Gewerkschaft relevanten Branchen mehr als 5.000 Arbeitsplätze gerettet und der Wirtschaft ermöglicht nach dem Lockdown rasch wieder hochzufahren.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien dadurch finanziell unterstützt und abgesichert worden, so Krumpeck. Die Gerkschaft vida bemüht sich auf Betriebsebene Coronaprämien für die Mitarbeiter auszuverhandeln, denn klatschen alle sagt Krupeck ist zuwenig.