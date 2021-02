Groß hilft Klein: Spielzeughändler verkauft bei Merkur

In den Merkur Filialen Neusiedl am See und Parndorf findet man zwischen Gebäck und anderen Lebensmitteln auch Spielzeug des Familienunternehmens Spielwaren Heinz. Dem Konzern gehe es um die Solidarität mit den regionalen Geschäften und darum einen Beitrag im Handel zu leisten. „Unsere Erfahrungswerte sind sehr positiv. Die Kunden haben sofort erkannt, dass es der regionale Spielwarenhändler hier aus der Umgebung ist. In der Filiale wurden die Mitarbeiter und der Marktmanager angesprochen. Und auch das Feedback von Karin Peck war sehr positiv, dass sich sehr viele Leute bei ihr melden. Wir sehen auch, dass die Abgänge da sind. Daher ist das für uns ein Erfolg“, so Erich Scharnitz, Vertriebsdirektor Merkur Burgenland.

ORF

Spielwaren wieder im Regal

Im ehemaligen Kino von Neusiedl am See verkauft Heinz seit 1986 Spielzeug. Die Stärke des Fachhandels liegt in der Beratung. Die Zeit im Lockdown war und ist trotz moderner Angebote wie „Click and Collect“ und Onlineshop nicht einfach. Durch die Unterstützung von Merkur sind die Spielwaren nun auch wieder real sichtbar. „Die Kunden sind sehr dankbar, sie schicken mir auch Nachrichten. Sie haben einfach das Gefühl, dass sie uns unterstützen können, und das ist für unsere Kunden momentan auch sehr wichtig“, so Karin Peck von Spielwaren Heinz.

ORF

Spielen im Lockdown immer wichtiger

Gerade jetzt im Lockdown verbringen Kinder mehr Zeit zuhause, soziale Kontakte und Abwechslung fehlen. Das Spielen, auch gemeinsam mit den Eltern, ist nun umso wichtiger. Die Kooperation mit der Lebensmittelkette ist nicht befristet, also wird man in den Filialen in Neusiedl und Parndorf noch länger Spielzeug entdecken können.