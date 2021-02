Kommen und Gehen im Businesspark Müllendorf

Das Hamburger Projektentwicklungsunternehmen Garbe hat ein mehr als 60.000 Quadratmeter großes Grundstück im Industriegebiet Müllendorf erworben. Verkäufer des Grundstücks ist die für den Businesspark Müllendorf verantwortliche Wirtschaftsagentur Burgenland. Der Verkauf befinde sich auf der Zielgeraden, es gehe nur noch um bau- und betriebsrechtliche Genehmigungen, so der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur, Harald Zagiczek. Er rechnet damit, das durch die Pläne von Garbe zumindest 100 Arbeitsplätze entstehen werden.

28 Millionen Euro Investitionsvolumen

Konkret sehen diese Pläne den Bau einer rund 30.000 Quadratmeter großen Halle vor, die unter anderem Platz für Büros bieten soll. Auf dem Dach des Gebäudes soll eine große Photovoltaikanlage errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt laut der Garbe-Gruppe 28 Millionen Euro. Der Baubeginn soll bereits im zweiten Quartal des heurigen Jahres erfolgen, die Fertigstellung ist für Anfang 2022 geplant.

Schlumberger: Ansiedlung frühestens 2024

Auch Schlumberger will sich wie berichtet mit einer Wein- und Sektkellerei in Müllendorf ansiedeln. Nach Verzögerungen wegen Anrainerbeschwerden meinte der Geschäftsführer von Schlumberger zuletzt in einem Standard-Interview im Dezember, dass die Ansiedlung frühestens 2024 erfolgen kann. Eine diesbezügliche Anfrage des ORF an Schlumberger blieb bisher unbeantwortet.

Lidl übersiedelt nach Niederösterreich

Verabschieden muss sich das Müllendorfer Industriegebiet definitiv von Lidl. Der Konzern übersiedelt mit seinem Logistikzentrum wie angekündigt nach Niederösterreich. Der Umzug sei bereits in vollem Gang werde voraussichtlich im Sommer abgeschlossen, heißt es in einem Statement von Lidl. Die weitere Nutzung des bisherigen Geländes, das dem Unternehmen gehört, sei nach wie vor offen.

Insgesamt umfasst der Businesspark Müllendorf rund 35 Hektar, zehn bis zwölf davon stehen noch zum Verkauf, so Zagiczek.

Grüne: Bodenversiegelung muss endlich beendet werden

Für die Grünen sei das geplante Lager ein Alarmzeichen. „Die Wirtschaft und die Landesregierung aber auch die Bürgermeister müssen endlich Rücksicht auf Natur und Lebensmittelerzeugung nehmen. Statt regionaler Nahrung und Natur erhalten wir Beton und giftige Lkw-Abgase. Besonders absurd ist es in Müllendorf, wo der riesige Lidl gerade absiedelt“, kritisierte der Grüne-Landtagsabgeordnete und Naturschutzsprecher Wolfgang Spitzmüller in einer Aussendung.

„Statt Nachnutzung wird munter weiter gewidmet und Boden versiegelt. Diese Betonflächen sind Klimakiller, senken den Grundwasserspiegel und vermindern unsere Lebensqualität. Wir brauchen dringendst ein Leerstandsmanagement und Nachnutzungskonzepte der Betreiber samt hinterlegter Abrissprämie“, fordert Spitzmüller.