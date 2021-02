Teststraßen stoßen an ihre Grenzen

Der 11. Februar war Donnerstagnachmittag der frühestmögliche Zeitpunkt für einen Termin im Coronavirus-Testzentrum Gols (Bezirk Neusiedl am See). Auch bei anderen Testzentren des Landes müsse man tagelang warten, um sich für einen Gratis-Antigen-Schnelltest anzumelden, kritisiert die Wirtschaftskammer Burgenland und warnt vor einem „Test-Super-GAU“.

Wirtschaftskammer Burgenland

WK: Große Verunsicherung

Dabei brauche man ab kommendem Montag die Eintrittstests zum Beispiel für einen Friseurbesuch und ab Mittwoch ein negatives Testergebnis, das nicht älter als sieben Tage ist, für die Einreise nach Österreich, sagt Harald Schermann von der Wirtschaftskammer Burgenland. „Wir bekommen in den letzten beiden Tagen enorm viele Anrufe, Mails, Nachrichten – nicht nur von Unternehmern, sondern auch von verunsicherten Bürgern und Konsumenten, dass sie hier bei den Testzentren keine Termine bekommen, dass es sich staut“, so Schermann.

Die ausländischen Arbeitnehmer, die bei Betrieben im Burgenland arbeiten, dürfen sich grundsätzlich in den Landestestzentren testen lassen, sagt Schermann. Denn sie seien hier sozialversichert und hätten auch eine E-Card. Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth fordert die rasche Schaffung von zusätzlichen Testangeboten im Land. Sonst bekomme man ein Riesenproblem.

Land baut Kapazitäten aus

Man sei gerade dabei, die Testkapazitäten weiter auszubauen, sagt Nicole Bartl vom Koordinationsstab Coronavirus. „Wir haben schon in Gols in Eisenstadt und in Oberwart die Testkapazitäten verdoppelt, trotz allem muss man sagen, dass durch die neue Einreiseverordnung ordentlich viel an Aufwand dazu gekommen ist, was so nicht erwartbar war“, so Bartl. Das sei mittlerweile sehr fordernd. Derzeit könne man in den Testzentren des Landes 5.200 Testmöglichkeiten pro Tag anbieten. Allerdings ist die Nachfrage nicht an allen Standorten gleich stark.

SPÖ Burgenland weist ÖVP-Kritik am Testangebot zurück

Die SPÖ Burgenland wies am Freitag die Kritik von ÖVP und der Wirtschaftskammer zurück, die vor einem „Testchaos“ gewarnt hatten. „Die ÖVP-Bundesregierung hat das ‚Eintrittstesten‘ verordnet, ohne für die nötigen Testangebote zu sorgen“, stellte Gesundheitssprecher Kilian Brandstätter in einer Aussendung fest.

Das Burgenland habe mit dem Aufbau von sieben Test- und Impfstraßen im Rahmen der verfügbaren Ressourcen vorgesorgt. Die Kapazitäten seien mit dem gestrigen Tag auch noch ausgeweitet worden. Im Burgenland verschärfe sich die Testproblematik aber durch einen „überaus starken Andrang“ ungarischer Pendler. Diese würden derzeit vermehrt auf burgenländische Gratis-Teststraßen ausweichen.

Klubchef Robert Hergovich zeigte sich über Wirtschaftskammer-Präsident Nemeth verärgert: „Noch vor wenigen Tagen trommelte Nemeth, dass man den Betrieben Testungen ermögliche. Doch das war offenbar nur ein reiner PR-Gag.“