Coronavirus bestimmt auch Semesterschluss

Nachdem das Coronavirus bereits das gesamte Semester den Schulbetrieb bestimmt hat – Stichwort Distance Learning – gibt es auch bei der Zeugnisverteilung den Ton an. Eine solche wird es nämlich aufgrund der Coronavirus-Schutzbestimmungen nicht geben. Ihre Schulnachricht erhalten auf Wunsch am Freitag nur die Schülerinnen und Schüler der vierten, achten und neunten Schulstufe – also all jene, die einen Schulwechsel vor sich haben oder sich um einen Lehrplatz bewerben.

Großteil wird erst nach den Ferien verteilt

Die Übergabe der Schulnachricht erfolgt für diese Gruppe laut Bildungsdirektion schulautonom zeitlich gestaffelt. Bis Mittag gibt es demnach auch am letzten Schultag des Semesters ein Betreuungsangebot in den Schulen. Wenn Schülerinnen und Schüler der erwähnten Schulstufen dieses Angebot nicht wahrnehmen, können die Schulnachrichten auch von Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten abgeholt werden, heißt es von der Bildungsdirektion. Alle anderen Schülerinnen und Schüler bekommen ihre Schulnachricht dann nach den Ferien – dann beginnt in den Schulen wieder der Präsenzunterricht.