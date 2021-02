Landesgalerie öffnet mit Online-Vernissage

Zu sehen sind in der Ausstellung Arbeiten der Künstlergruppe Burgenland „kgb polygrom“, die vor Jahren von Künstlern wie Rudolf Kedl, Karl Prantl oder Feri Zotter gegründet wurde. Heute gehören der Gruppe 13 Künstlerinnen und Künstler an, wie etwa Fria Elfen, Wolfgang Horwath oder Peter Pongratz.

Ab 9. Februar für Besucher offen

Gezeigt werden in der Ausstellung Arbeiten von den Anfängen bis hin zur Gegenwart der Künstlergruppe. Die Vernissage ist am Donnerstag via Livestream ab 19.00 Uhr mitzuerleben. Ab 9. Februar kann die Ausstellung auch besucht werden. Die Landesgalerie Burgenland ist ab diesem Tag wieder geöffnet.