CoV: Wie geht es im Amateurfußball weiter?

Sobald es grünes Licht seitens der Regierung gibt, will der BFV den Spielbetrieb im Amateurbereich fortsetzen. Der aktuelle Plan sieht einen Re-Start der Meisterschaft Mitte April vor, erklärte BFV-Geschäftsführer Karl Schmidt.

Spiele auch ohne Zuschauer

„Wir gehen natürlich auch von den Medienberichten aus, wo der Sportminister gesagt hat, ab Anfang März kann man sich vorstellen, dass man mit dem kontaktlosen Training beginnt und dann eventuell ab Mitte März mit dem Mannschaftstraining mit Kontakt. Dann wäre unser Plan: vier Wochen Vorbereitungszeit, bis zu den ersten Nachtragsspielen, das wäre so Mitte April. Es würden sich dann noch die Runden bis zum Ende der Saison der Hinrunde ausgehen. Wir wollen natürlich eine sportliche Entscheidung herbeiführen und eine Wertung, um die Auf und Absteiger zu ermitteln. Deshalb hat sich der Vorstand entschlossen, auch Spiele auszutragen, wenn keine Zuschauer zulässig sind“, Schmidt.

ORF

Hinrunde soll fertig gespielt werden

Ziel ist es, die im Oktober unterbrochene Hinrunde fertig zu spielen. Für die Spiele der Rückrunde wird die Zeit wohl fehlen. „Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, die Meisterschaft zu verlängern. Möglich wäre es vielleicht in der einen oder anderen Klasse, wo nur mehr wenige Spiele nachzutragen sind, dass wir da weiterspielen. Da wäre die Wertung mit dieser 30-Prozent-Regelung, also mehr als 30 Prozent der Frühjahrsspiele würden dann zu einer Wertung herangezogen werden“, so Schmidt. Am 8. Juni soll eine Wertung feststehen. Wie es im Nachwuchsbereich weitergeht, hängt von den gesetzlichen Vorgaben der Politik ab.