38 Neuinfektionen, steigendes Interesse für Impfung

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 42 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind acht in intensivmedizinischer Behandlung. 853 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Von der britischen Coronavirus-Variante B1.1.7 wurden laut Koordinationsstab 29 Fälle bestätigt, das sind 2,5 Prozent aller positiven Fälle seit Dezember.

Interesse für CoV-Impfung steigt

88.503 Personen meldeten sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Impfung an. Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 6.097 Personen, davon erhielten 474 Personen bereits die zweite Dosis.

In den sieben burgenländischen Impf- und Testzentren nutzten bisher 24.259 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2. Am Mittwoch erhielten elf Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.