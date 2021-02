Marktanteils- und Hörerzugewinne für Radio Burgenland

Radio Burgenland konnte seine Spitzenposition im Burgenland im vergangenen Quartal wieder verteidigen und zum Teil ausbauen. In der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren steigerte sich der Sender um drei Prozentpunkte auf 36 Prozent. Das heißt, von 100 gehörten Radiominuten entfallen 36 auf Radio Burgenland. Der Marktanteil von Montag bis Freitag bei der Gesamtbevölkerung stieg um sechs Prozentpunkte auf 36 Prozent. Bei den Tagesreichweiten von Montag bis Sonntag legte Radio Burgenland um drei Prozentpunkte zu und erreichte damit knapp 35 Prozent aller Burgenländerinnen und Burgenländer, die älter als zehn Jahre sind.

Höherer Marktanteil bei 14- bis 49-Jährigen

Auch in der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil deutlich und es gibt beim jüngeren Publikum ein Plus bei der Tagesreichweite. In der Kernzielgruppe 35 plus liegt der Marktanteil stabil bei 40 Prozent. ORF-Landesdirektor Werner Herics bezeichnete die Ergebnisse des Radiotests als höchst erfreulich. „Wir freuen uns über das große Vertrauen, dass uns die Menschen in Zeiten wie diesen schenken und uns als verlässlichen Partner und Begleiter schätzen. Dafür möchte ich Danke sagen. Wir werden unser Publikum auch weiterhin mit seriöser Information und guter Unterhaltung versorgen und haben uns für die nächsten Monate viele neue Programmideen ausgedacht.“

Programmhöhepunkte der nächsten Monate sind zum Beispiel der „Radio Burgenland Musikmärz“ mit Legenden des Austropop und jungen etablierten Künstlerinnen und Künstlern sowie der Schwerpunkt zum 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes, so Herics.