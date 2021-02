Bank Burgenland nach Umbau wieder offen

Auf der Neusiedler Straße in Eisenstadt ist das sogenannte Headquarter der Bank Burgenland – die neue Zentrale der Regionalbank – nicht zu übersehen. Der Ausbau auf 4.200 Quadratmeter, mit Photovoltaikanlage und vielen Kundenparkplätzen ist ein klares Bekenntnis zum Burgenland und zu Eisenstadt. „Wir sind überzeugt vom Wirtschaftsstandort und glauben, dass das in den nächsten Jahren noch ausgebaut werden kann. Daher haben wir in dem neuen Gebäude zusätzliche Nutzungen bereits vorgesehen“, so der Vorstandsvorsitzender der Bank Burgenland, Christian Jauk.

Derzeit 190 Mitarbeiter

Derzeit gibt es 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rund die Hälfte von ihnen ist coronavirusbedingt im Homeoffice. Die Bank bietet Platz für insgesamt 220 Mitarbeiter. „Die Bank Burgenland gehört in der Zwischenzeit zu den stabilsten Regionalbanken in Österreich. Das ist ein Erfolg, den man vor vielen Jahren unserem Haus nicht zugemutet und zugetraut hat“, so Jauk.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Beratung und Selbstbedienung im neuen Kundenbereich

Der neue Kundenbereich ist so gestaltet, dass von der persönlichen Beratung, bis hin zur Selbstbedienung alles möglich ist. „Der Kunde kann es online von zu Haus tun, er kann es hier in einem SB-Bereich tun, wo er die gleichen Tätigkeiten machen kann, wie online von zu Hause. Für jene, die gerne eine persönliche Betreuung haben beim Tagesgeschäft, gibt es nach wie vor einen Servicepoint in der Filiale und wir haben auch eine Kassa, wo wir nach wie vor persönlich Bargeld an die Kunden ausgeben“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Gerhard Nyul.

Code und Fingerprint für Tresorraum-Zutritt

Zum Tresorraum gelangt der Kunde nur mehr mit eigenem Code und Fingerprint. Ein zweistelliger Millionenbetrag wurde in den Ausbau investiert. „Wir haben ja sehr, sehr lange gewartet, das ist ja ein relativ altes Gebäude gewesen – das hat man auch gesehen. Wenn dann irgendwann einmal Leitungen und ähnliche gesetzliche Anforderungen nicht mehr dem entsprechen, bist du eigentlich gezwungen etwas zu tun“, so Jauk. Die Bank Burgenland hat 7.000 Kunden.