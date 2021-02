Nach Lkw-Zusammenstoß: Radfahrerin schwer verletzt

Gegen 17:20 Uhr fuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer auf der Sulzer Landesstraße (L118) von Güssing kommend Richtung Sulz. Eine 57-jährige Radfahrerin fuhr zur selben Zeit ebenfalls auf der L118 in dieselbe Richtung. Der 53-Jährige bemerkte einen Ruck bei seinem Lkw und ging zuerst von einem Zusammenstoß mit einem Wild aus. Er hielt an und sah, dass er eine Radfahrerin angefahren hatte.

Radfahrerin ohne Beleuchtung unterwegs

Die Frau war laut Angaben des Lkw-Lenkers ohne Beleuchtung mit dem Fahrrad unterwegs. Sie wurde rechts in den Straßengraben geschleudert und dabei schweren Grades verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Sulz sowie ein First Responder bargen die Verletzte, welche anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Graz eingeliefert wurde.