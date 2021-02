CoV-Pandemie verunsichert Krebspatienten

Die Covid-19-Schutzimpfung werde Krebspatientinnen und -patienten sowie deren Angehörigen grundsätzlich empfohlen. Ob und wann geimpft werde, sollte der Patient aber immer mit dem behandelnden Arzt entscheiden, so die österreichische Krebshilfe.

Rasche Impfung bei gewissen Krebserkrankungen

Der Onkologe Marco Hassler ist ärztlicher Leiter in der Kuranstalt Sonnberghof in Bad Sauerbrunn und sagt, Menschen mit bestimmten Krebserkrankungen sollten so bald wie möglich geimpft werden. „Vor allem jene Patienten, die kürzlich eine Chemotherapie hatten, oder besondere Erkrankungen aufweisen – Leukämien, Lymphome, multiples Myelom. Das sind Erkrankungen, bei denen die Patienten von Haus aus gefährdeter sind, ein schlechteres Immunsystem haben und daher sind es vor allem diese Patienten, die besonders aufpassen müssen und bald geimpft werden sollten.“, so Hassler. Auch Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen sollten bald geimpft werden.

Krebspatientin erzählt von ihrem Alltag und dem Umgang mit Covid-19

Patienten scheuen Vorsorgeuntersuchungen

Die Angst wegen des Coronavirus zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, sei bei vielen Betroffenen groß. Zwischen März und Mai 2020 seien um 40 Prozent weniger Brustkrebserkrankungen diagnostiziert worden als zwischen März und Mai 2019, so Hassler. „Vorsorgeuntersuchungen haben viel, viel weniger stattgefunden, sind viel weniger in Anspruch genommen worden. Diese paar Monate werfen uns weit zurück – die Diagnosen werden später gestellt und möglicherweise in fortgeschrittenen Stadien.“ Im Burgenland erkranken laut Krebshilfe jährlich etwa 1.300 Menschen an Krebs.