27 Neuinfektionen, kein Todesfall

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 43 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind acht in intensivmedizinischer Behandlung. 852 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 350.

86.231 Vormerkungen für Impfung

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren nutzten bisher 20.883 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung genutzt. Am Dienstag erhielten elf Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 6.092 Personen, davon erhielten 376 Personen bereits die zweite Dosis. 86.231 Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Impfung angemeldet.