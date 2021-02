Doskozil nahm wieder Regierungsarbeit auf

Er werde sich vorerst auf die interne Regierungsarbeit beschränken und noch keine öffentlichen bzw. medialen Termine absolvieren, teilte Doskozil in einer Aussendung mit. „Ich bin überaus dankbar und glücklich, dass es mir so rasch nach meiner Operation möglich ist, die Arbeit für das Burgenland wiederaufzunehmen. Die vielen Genesungswünsche von Menschen aus dem Burgenland und weit darüber hinaus haben mich beim Weg zurück sehr gestärkt. Dafür möchte ich mich nochmals herzlich bedanken“, so der Landeshauptmann.

Landesmedienservice Burgenland

Doskozil ist zuversichtlich

Gleichzeitig ersuchte Doskozil um Verständnis dafür, dass es jetzt noch einige Zeit und therapeutischer Unterstützung bedürfe, bis er stimmlich wieder voll einsatzfähig sei. Er werde in Abstimmung mit seinen behandelnden Ärzten in den nächsten Wochen weitere Schritte zur Regeneration setzen, für die er sich auch die nötige Zeit nehmen werde. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass durch diesen neuerlichen Eingriff und die weiteren Maßnahmen meine Stimmprobleme wieder vollständig in den Griff zu bekommen sind“, so der Landeshauptmann.