U-Ausschuss: Martin Pucher geladen

Ab 10.00 Uhr soll am Mittwoch Martin Pucher im Untersuchungsausschuss Platz nehmen. Pucher ist nach zwei Schlaganfällen gesundheitlich angeschlagen, er könnte auch noch kurzfristig absagen. Ein Gutachten bescheinigt, dass er grundsätzlich befragt werden kann, wenn auch unter Einschränkungen. Die Befragung wird nur rund 45 Minuten dauern und ein Arzt wird anwesend sein. Die Fragen an Pucher mussten im Vorfeld an seinen Anwalt übermittelt werden. „Der wird also keine Sonderstellung bekommen, weil er der Vorstandsdirektor Pucher ist und man in daher anders anschaut, als die anderen Auskunftspersonen, sondern die Modalitäten der morgigen Befragung sind ausschließlich medizinisch begründet“, so Verfahrensrichter Walter Pilgermair.

Pucher will laut Anwalt erscheinen

Martin Pucher möchte vor dem Ausschuss erscheinen, so sein Anwalt Norbert Wess. Die Fragen an Pucher werden sich um die Gründung der Bank, den Verbleib der noch immer fehlenden 99 Millionen Euro und Kontakte von Pucher zur Politik drehen. Außerdem wird Thema sein, wie die Commerzialbank die krummen Geschäfte jahrzehntelang vor allen Aufsichtsbehörden vertuschen konnte.

Beugestrafe über Ex-Bankvorständin verhängt

Wie am Dienstag bekannt wurde, hat das Landesverwaltungsgericht gegen eine Ex-Commerzialbank-Vorständin, die bei der ersten Ladung nicht erschienen ist, eine Beugestrafe in der Höhe von 500 Euro verhängt. Für Mittwoch ebenfalls geladen sind die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ), eine Gruppenvorständin im Amt der Burgenländischen Landesregierung und der Vize-Gouverneur der österreichischen Nationalbank Gottfried Haber.