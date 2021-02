Gerbavsits neuer Aufsichtsratschef der Kulturbetriebe

„Ich freue mich, dass ich meine persönliche Leidenschaft Kunst und Kultur in die neue Aufgabe einbringen kann“, so Gerbavsits, am Dienstag in einer Aussendung. Er sei überzeugt, aufgrund seiner Managementerfahrung mit Fusionen und Change-Prozessen, zur Weiterentwicklung der landeseigenen Kulturbetriebe beitragen zu können, so Gerbavsits weiter.

Festivals, Kulturzentren und Museen

Die Kulturbetriebe Burgenland sind ein Teil der burgenländischen Landesholding-Gruppe. Zum Unternehmen gehören die Festivals in Mörbisch, Kobersdorf, Raiding, Güssing und Neuhaus am Klausenbach, fünf Kulturzentren in Eisenstadt, Mattersburg, Raiding, Oberschützen und Güssing sowie vier landeseigene Museen in Eisenstadt und Raiding. Die Kulturbetriebe haben insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden seit 2016 sukzessive neu strukturiert.