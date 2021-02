Chronik

Jugend-Protest gegen Abschiebungen

In Eisenstadt haben am Montagabend – zu einem großen Teil – Jugendliche gegen Abschiebungen protestiert. Die Kundgebung in der Fußgängerzone wurd von der SJ, den Kinderfreunden, den Jungen Grünen Burgenland sowie von Schülervertretungen Eisenstädter und Mattersburger Schulen organisiert.