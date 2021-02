Schneemann: Impfplan wird überarbeitet

Er habe gehört, dass nun kurzfristig von den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna bis zu 30 Prozent mehr an Impfdosen zur Verfügung stehen sollen – man werde das heute in der Landeshauptleutekonferenz wahrscheinlich genauer erfahren – dann werde man aufgrund der neuen Datenlage den Impfplan überarbeiten. „Wir werden schauen, wie wir dann entsprechend mit den Impfdosen umgehen, um den Impfstoff von AstraZenca primär für Menschen unter 65 zu verwenden und die anderen Impfdosen für die ältere Generation“, so Schneemann.

AstraZenca-Vakzin für 18- bis 64-Jährige

Das Nationale Impfgremium hat am Sonntagabend einstimmig den Weg zur Verimpfung des AstraZeneca-Vakzins in Österreich freigemacht – mit einer Einschränkung. Für über 65-Jährige gab es keine Empfehlung, weil es in dieser Altersgruppe noch kein ausreichendes Datenmaterial zur Wirksamkeit gibt. Allerdings kann der Impfstoff, wenn es bei der Verwendung der mRNA-Vakzine logistische Probleme gibt, auch Älteren gegeben werden, denn sicher ist er – mehr dazu in news.ORF.at

Beratungen über Lockdown-Lockerungen

Montagnachmittag entscheidet die Bundesregierung – nach einer Konferenz mit den Vertretern der Länder – wie es mit dem Lockdown weitergehen wird. Landesrat Schneemann vertritt das Burgenland bei der Konferenz. Er rechnet mit ersten Lockerungen vor allem im Schulbereich, beim Handel wollte er sich Montagvormittag nicht festlegen Schneemann bleibt dabei, dass man auch Thermen und Beherbergungsbetriebe „frühzeitig öffnen“ sollte – mehr dazu in Lockdown: Verlängerung oder Lockerungen?