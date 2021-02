Arbeitslosigkeit erneut gestiegen

Im Burgenland waren im Jänner 13.400 Menschen arbeitslos gemeldet, inklusive Schulungsteilnehmern sind das etwas mehr als 15.000 Beschäftigungslose. Im Vergleich zum Jänner 2020 stieg die Arbeitslosigkeit im Burgenland um 18 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Österreichschnitt. Positiv ist, dass die Zahl der Beschäftigten im Burgenland im Jahresvergleich trotz des Lockdowns nahezu gleich geblieben ist. Ungefähr 102.000 Menschen haben im Burgenland Arbeit.

Mehr Frauen als Männer betroffen

Im Burgenland trifft die Krise überdurchschnittlich stark die Bezirke Neusiedl am See mit sowie Eisenstadt/Umgebung. Der Lockdown wirkt sich branchenbedingt auf die Arbeitslosigkeit von Frauen stärker aus (+27%). Die Zahl der arbeitslosen Männer stieg dagegen nur um 12% an. Auch bei ausländischen Arbeitnehmern fällt der Zuwachs der Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich aus, so das AMS Burgenland.

Niedrigster Anstieg in Niederösterreich und Burgenland

Den niedrigsten Anstieg von Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern Ende Jänner, im Vergleich zu Jänner 2020, gab es in Niederösterreich gefolgt vom Burgenland. Deutlich stärker fiel das Plus in den westlichen Bundesländern aus. Dort spielt der Wintertourismus normalerweise wirtschaftlich eine große Rolle. Konkret waren im Jänner österreichweit 535.470 Personen als arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung, das sind um 114.769 mehr als im Jänner 2020. Ende Dezember waren vergleichsweise 520.919 Menschen ohne Job.