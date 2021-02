Lockdown: Verlängerung oder Lockerungen?

Die Zahlen zeigen nichts Gutes: 700 Neuinfektionen pro Tag wären das Ziel durch den Lockdown, doch davon scheint Österreich weit entfernt – 1.200 waren es am Sonntag. Hinzu kommt die Unsicherheit über die Verbreitung der Mutationen des Virus. Dennoch sprechen sich einige Länderchefs für – vorsichtige – Öffnungen im Bereich der Schulen und des Handels aus, die Regierung lässt sich aber noch nicht in die Karten blicken.

Schneemann vertritt Doskozil

Der burgenländische Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ), der am Montag als Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an der Sitzung im Bundeskanzleramt teilnimmt, spricht sich im Vorfeld auch für eine rasche Öffnung der Schulen und des Handels aus. Er geht noch weiter. Er werde auch für eine sichere und stufenweise Öffnung der Beherbergungsbetriebe plädieren und schränkt gleichzeitig ein: „Sobald die Infizierten-Zahlen eine stufenweise Lockerung zulassen“, so Schneemann gegenüber der APA.

An der Runde werden auch wieder Experten teilnehmen und ihre Empfehlungen abgeben. Auch mit den Vertretern der Opposition wird wieder gesprochen.