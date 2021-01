Wiesberger landet in Dubai in Top Ten

Der 42. auf der Weltranglisten spielte in den Runden zwei bis vier konstant gut und verbesserte sich dadurch um 72 Plätze. Wiesberger beendete das mit 2,7 Millionen Euro dotierte Turnier in Dubai mit gesamt neun unter Par auf dem geteilten 6. Platz.

Mit Platzverhältnissen unzufrieden

Mit den Platzverhältnissen war Wiesberger nicht zufrieden: „Ich muss sagen, ich hab solides Golf gespielt das ganze Wochenende. Es war sehr frustrierend, die Grüns waren wirklich nicht gut, ich bin froh, wenn sie im Mai den Platz umgraben und neu anlegen, weil es war ziemlich frustrierend.“ Nach seinen ersten beiden Turnieren in diesem Jahr ist Wiesberger aber trotzdem positiv gestimmt, in Abu Dhabi belegte er Platz 25 und nun Platz sechs: „Es waren überall gute Dinge dabei, in allen Aspekten meines Spiels. Es war nicht so, dass ich es in Abu Dhabi und auch in Dubai über 72 Loch auf die Scorekarte bringen konnte. Ich bin aber sehr positiv gestimmt über mein langes Spiel und meine Konstanz, wenn die Putts auch fallen, bin ich vor allem nach dieser längeren Winterpause durchaus positiv und zufrieden mit meinen Ergebnissen.“

European Tour

Das European Tour Turnier in Dubai gewann der Engländer Paul Casey mit 17 Schlägen unter Par. Für den Turniersieg bekam der Brite ein Preisgeld von 435.000 Euro.