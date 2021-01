Massentests statt Mammuts: Professor hilft beim Roten Kreuz

Ein Forscher erforscht seine Heimat: Stefan Prost liebt die Fauna und Flora in den Rohrbacher Teichweisen im Naturpark Rosalia-Kogelberg. Privat hält der 38-Jährige Ausschau nach seltenen Vögeln, beruflich erforscht der Professor der Uni Frankfurt die Genetik längst ausgestorbener Wildtiere, zum Beispiel das Mammut: „Wir können dann anhand der Genetik feststellen, welche Gene dafür zuständig sind, dass das Mammut in dieser Eiseskälte leben konnte.“

Ecuador, Südafrika, Tadschikistan und Spitzbergen

Mit seinem Mini-Sequenzier-Koffer ist Stefan Prost in unberührten Gebieten der Erde unterwegs. Der Mattersburger forscht in Ecuador, Südafrika, Tadschikistan (Zentralasien) und Spitzbergen (Norwegen). Prost und sein Team analysieren Tiere und Pflanzen, um mögliche Auswirkungen der Klimakrise zu erforschen.

Der Biologe engagiert sich auch gegen den illegalen Wildtierhandel. Der kann für Pandemien verantwortlich sein: „Da beschäftigen wir uns damit, wie man solche Zoonosen besser vorhersagen kann, und welche Tiere welche Pathogene in sich tragen und welche für den Menschen gefährlich werden könnten.“

Ehrenamt beim Roten Kreuz

In seiner Freizeit engagiert sich Stefan Prost seit 20 Jahren ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Er hat die Massentestungen in Mattersburg koordiniert. Nach den täglichen Einsätzen geht es nach „Feierabend“ wieder raus in die Natur – und hoffentlich bald wieder in Forschungsstationen in aller Welt. „Mit zehn Jahren habe ich hier in der Gegend begonnen Fossilien zu suchen und habe mich immer weiter damit beschäftigt. Mit 13, 14 habe ich die ersten Vorträge an der Volkshochschule in Wien gehalten. Das hat mich immer schon sehr interessiert.“ Stefan Prost lebt seinen Traum, durch die Pandemie derzeit daheim im Burgenland.