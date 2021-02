75 Jahre Neudoerfler: Von Scheibtruhen zum Homeoffice

Die Geschichte des Büromöbelherstellers Neudoerfler begann nicht mit Schreibtischen, sondern mit Scheintruhen. Der erste Großauftrag für Neudoerfler-Firmengründer Karl Markon waren 300 Stück. Es waren die Zeit des Wiederaufbaus. Markon spezialisierte sich bald auf Büromöbel: 300 Schreibtische für die burgenländische Landesregierung mussten produziert werden. Rund 50 Jahre lang wurde Neudoerfler erfolgreich von Karl Markon geführt.

Fotostrecke mit 5 Bildern Neudoerfler Neudoerfler Neudoerfler Neudoerfler Neudoerfler

Lösungen fürs Arbeiten daheim

75 Jahre nach der Gründung erlebt der Büromöbel-Spezialist mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erneut außergewöhnliche Zeiten. Homeoffice-Lösungen sind gefragt, erzählt Neudoerfler-Geschäftsführerin Heidi Adelwöhrer: „Wir spüren, dass da ein Bedarf ist. Am gefragtesten sind der höhenverstellbare Tisch und der ergonomische Sessel.“

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

2019 brachte höchsten Umsatz in der Firmengeschichte

Noch ist Homeoffice aber eine Nischenbereich von Neudoerfler, grundsätzlich ist die Ausstattung von Firmenbüros oder Behörden das Kerngeschäft. Ein Auftrag der Superlative war vor einigen Jahren die Ausstattung der neuen Wirtschaftsuni in Wien. Heute gehört Neudörfler zur BGO Holding und ist damit Teil einer Unternehmensgruppe von Büromöbelherstellern. 2019 stieg der Umsatz auf 56 Millionen Euro, der höchste in der Firmengeschichte. Doch dann kam die Coronavirus-Pandemie. Bernhardt Kronnerwetter leitet die Produktion bei Neudörfler: „Wir hatten am Jahresende circa zehn Prozent weniger Auslastung für das Jahr 2020. Dazwischen gab es einzelne Monate, wo wir minus 40 bis minus 50 Prozent hatten. Da war die Kurzarbeit genau das richtige Mittel, um diese Auslastungsdellen abzufangen.“

Fotostrecke mit 2 Bildern Neudoerfler Neudoerfler

So konnte auch der Mitarbeiterstand von rund 250 am Werksstandort Neudörfl gehalten werden. Seit Beginn der Pandemie wird bei Neudörfler in zwei Teams gearbeitet. Die große Feier zum 75. Geburtstag des Unternehmens muss allerdings verschoben werden.