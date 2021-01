Volleyball: Burgenländerin an der Spitze

Volleyball ist eine der populärsten Sportarten weltweit. Und es ist die große Leidenschaft von Linda Peischl. Die 24-Jährige ist 1,78 Meter groß und Stammspielerin beim Tabellenführer der Bundesliga, dem UVC Graz. Vor mehr als 15 Jahren startete sie in Güssing ihre Karriere: „Uns hat es von Anfang an total getaugt und wir sind als Gruppe auch alle dabeigeblieben. In der Hauptschule habe ich dann in der Schülerliga und im Verein begonnen.“

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF ORF ORF ORF

Entscheidung für Leben als Trainerin

Mit Güssing spielte sie als 15-Jährige in Liga zwei. Drei Jahre später folgte der Wechsel in die höchste Spielklasse: zuerst nach Hartberg, 2017 nach Graz. Sie spielte in Nachwuchs-Auswahlen für Österreich. Vor gut zwei Jahren traf sie eine Entscheidung – gegen eine Profilaufbahn und für ein Leben als Lehrerin und Trainerin. „Ich bin Trainerin und Sportlerin aus Leidenschaft. Ich habe schon immer gerne alle Sportarten gemacht und ausprobiert. Und ich gebe es auch sehr gerne weiter. Ich will auch meine Begeisterung vor allem für den Volleyballsport weitergeben.“ Das tut sie jetzt als Lehrerin und Trainerin an der Handelsakademie Stegersbach. Linda Peischl leitet dort ein ganz besonderes Volleyball-Projekt. „Wir haben den Schulverein ‚Campus-Volleys‘ gegründet. Da haben wir 40 Mitglieder und 60 Spielerinnen und Spieler an der Schule. Der nächste Schritt ist es, die Nachwuchsarbeit zu verstärken.“

HAK Stegersbach

Tragende Rolle beim UVC Graz

So nebenbei ist Linda Peischl beim Tabellenführer UVC Graz in der Bundesliga in wichtiger Bestandteil: „Sicher war es am Anfang schwierig sich einzugliedern und eine tragendere Rolle zu übernehmen. Aber das ist von Saison zu Saison besser geworden, und ich glaub, jetzt spiele ich schon eine tragende Rolle.“ Das Ziel mit den Grazerinnen ist heuer der Meistertitel. Es ist also ein Leben für den Volleyballsport, das Linda Peischl führt – mit Leidenschaft, Herzblut und viel Energie.