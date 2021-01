Mattersburg: Schlager folgt Salamon als Bürgermeisterin

Schlager wurde bei einer Klausur der SPÖ Mattersburg/Walbersdorf zur designierten Nachfolgerin gewählt. „Mit Claudia Schlager können die Mattersburgerinnen und Mattersburger sicher sein, dass der erfolgreiche Weg unserer Heimatstadt fortgesetzt wird“, erklärte Salamon, frühere SPÖ-Klubchefin im Landtag. Sie sei eine „höchst professionell agierende, sehr sozial denkende“ Frau.

ORF

Schlager ist Direktorin der Polytechnischen Schule in Mattersburg, Stadträtin und SPÖ-Landtagsabgeordnete. In der Aussendung bedankte sie sich bei Salamon: „Was sie in den letzten 21 Jahren für Mattersburg geleistet hat, kann man nicht genug wertschätzen.“ Schlager kündigte an, die Zusammenarbeit mit allen Parteien „freundlich, sachlich und professionell“ anzulegen.