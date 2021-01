Eisenstadt: Schüler kämpfen gegen Abschiebung

„Abschiebung ist mein Todesurteil“ steht in großen Buchstaben über einem Foto des jungen Taufiq, das auf der Online-Seite der Petition erscheint. Ins Leben gerufen haben die Petition die Schülervertreterinnen der Handelsakademie in Eisenstadt. Taufiq besucht dort die 2. Klasse der Handelsschule. Nach Start der Petition Freitagmittag haben sich bis zum frühen Abend mehr als 1.000 Personen registriert.

Christoph Kornitzer

Laut Schülervertretung ist Taufiq 2017 aus Afghanistan geflüchtet. In der Türkei hat er sich nach eigenen Angaben von seiner Familie getrennt und ist alleine weiter nach Österreich geflüchtet. Seither lebt er in einer Flüchtlingsunterkunft des Samariterbundes in Pottendorf. Eine Rückkehr nach Afghanistan sei sein Todesurteil, meint Taufiq, da er dort keine Verwandten mehr habe und Krieg herrsche.

Schülervertretung hofft auf Wende

Seinen Angaben zufolge habe er bereits einen negativen Bescheid erhalten, und warte nun auf die letztinstanzliche Entscheidung. Lehrer, die sich auch im Zuge des Verfahrens für ein Bleiberecht des Schülers ausgesprochen und ihm eine gute Integration bescheinigt haben, zeigen sich wenig optimistisch, dass der endgültige Bescheid positiv sein könnte. Die Schülervertretung hofft unterdessen, mit der Petition doch noch ein Bleiberecht erwirken zu können.